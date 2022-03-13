Президент Грузии выступит в парламенте с ежегодным докладом по наиболее важным вопросам

13 мар. 19:21

Сегодня представители парламентского большинства Грузии на заседании в центральном офисе "Грузинской мечты" обсудили годовой отчет президента Саломе Зурабишвили, выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури перед депутатами в рамках "министерского часа", а также ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе журналистам.

Отмечается, что в понедельник, 14 марта, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в парламенте с ежегодным докладом по наиболее важным вопросам, а в четверг, 17 марта, парламент заслушает министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

"Завтра президент прибудет в парламент и предстанет с отчетом перед парламентом Грузии. В ближайшие дни будут обсуждаться текущие вопросы, в том числе во вторник политические заявления, а в четверг, 17-го, мы послушаем министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в формате министерского часа", - подчеркнул Мдинарадзе.

Он добавил, что Грузия сегодня должна действовать максимально рационально, чтобы предотвратить втягивание страны в конфликты. Один из лидеров правящей партии отметил, что здесь речь идет не только о ситуации на Украине, но и событиях у консульства США в Ираке, "когда проблемы становятся масштабнее, чем могло показаться на первый взгляд"

"Грузия и правительство страны сделают все, чтобы предотвратить катастрофу для страны", - заявил исполнительный секретарь партии.