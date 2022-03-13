Премьер Греции анонсировал заседание Высшего совета сотрудничества с Турцией

13 мар. 19:08

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал о том, что между Турцией и Грецией продолжают сохраняться разногласия, однако переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом позволили заложить основу для улучшения двусторонних отношений, и, скорее всего, осенью можно будет провести заседание Высшего совета сотрудничества Греции и Турции. Об этом премьер-министр заявил в воскресенье в беседе с Константинопольским патриархом Варфоломеем, передает ТАСС.

"Если все пойдет хорошо, то я считаю, что мы сможем созвать Высший совет сотрудничества в Греции - а сейчас наша очередь организовать его - при удачном стечении обстоятельств осенью. Так что я думаю, что это была возможность для очень открытого, очень честного обсуждения, и я думаю, что мы заложили основу. Я осторожен в своих формулировках, потому что, как вы понимаете, у нас большие разногласия, которые мгновенно не преодолеть. Я считаю, что мы заложили основы для улучшения наших отношений и особенно для совместной работы по главным вопросам, в отношении которых мы сейчас сталкиваемся с огромными вызовами. Сегодня вы снова увидели трагические кадры из Украины, где гибнут мирные жители. Это должно быть предметом нашей озабоченности", - цитирует ТАСС слова главы правительства Греции.

Он добавил, что встреча с Эрдоганом прошла в хорошей атмосфере.

"Я надеюсь, что мы согласились с тем, что мы сталкиваемся со многими проблемами как человечество, но и как два союзника по НАТО в настоящее время, и что более важно сосредоточиться на том, что нас объединяет, а не на том, что нас разделяет. Очевидно, что мы подтвердили наши твердые национальные позиции, но мы также сделали акцент на формировании позитивной повестки дня, главным образом в области экономики, где, я думаю, мы сможем добиться значительного прогресса в ближайшие месяцы", - отметил Мицотакис.