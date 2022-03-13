США продолжат поставлять оружие на Украину

13 мар. 18:50

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты способны продолжать значительные поставки оружия на Украину.

"Мы уверены в наших возможностях продолжать поставлять значительные объемы военной помощи - оружия и припасов - на фронт на Украине. До сих пор мы были в этом успешны, и мы считаем, что у нас создана система, которая позволит нам продолжать, несмотря на российские угрозы", - сообщил Джейк Салливан телекомпании CBS.

При этом Салливан отметил, что американские военные не будут действовать на территории Украины. Однако он добавил, что США будут защищать "каждый дюйм" территории стран НАТО.

"Военные США не будут действовать на Украине, и их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал Салливан.

По его словам, НАТО ответит на любой обстрел российскими силами территории страны-члена НАТО.

"Если будет военное нападение на территорию НАТО, это приведет к задействованию пятой статьи, и мы в ответ применим всю силу альянса НАТО", - заключил Салливан.