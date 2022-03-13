Матч чемпионата Азербайджана по футболу был приостановлен из-за снегопада

13 мар. 18:31

Сегодня должен был завершиться 9-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги, однако игра была приостановлена. Из-за снегопада матч между местным одноименным клубом и «Зиря», проходящий в Габале, был остановлен на 65-й минуте.

Ожидается, что игра продолжится завтра в 12:30. На момент остановки счет во встрече открыт не был.

Вчера футбольный клуб «Карабах» обыграл в гостевом матче «Сабах» - 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Абделла Зубир. А «Кешля» на поле соперника обыграла «Сабаил» со счетом 3:0. Голы были забиты Пярвизом Азадовым (на 16-й минуте), Рахманом Гаджиевым (на 21-й) и Тураном Велизаде (на 90+5-й).