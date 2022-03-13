Минфин: РФ будет платить по госдолгу рублями до разблокировки ЗВР

13 мар. 18:10

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу и будет выплачивать его в рублях, пока страны Запада не разморозят золотовалютные резервы. Силуанов убежден, что в данной ситуации это "абсолютно справедливо".

"Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых", - отметил он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он также подчеркнул, что Запад заморозил половину золотовалютных резервов РФ – около $300 млрд. Однако в министерстве рассчитывают, что эти резервы станут доступны Банку России после переговоров и крупных последствий для бюджетной системы не будет, о чем ранее заявляла заместитель министра финансов Ирина Окладникова.

По словам Силуанова, у России есть часть золотовалютных резервов, которая находится в китайской валюте и Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить торговлю.

"Думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и приумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", — заявил глава Минфина.

Он добавил, что на сегодняшний день у РФ достаточно средств, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров и расчетов. Хотя сейчас банки находятся в непростой ситуации из-за западных санкций, запасы капитала позволяют функционировать даже попавшим под ограничения, указал Силуанов.

"Все расчеты внутри страны выполняются и будут выполняться. Будут ограничения в расчетах клиентов с зарубежными партнерами. Но я думаю, что наши кредитные организации перестроят свою работу и в этих условиях", - сказал он, добавив, что государство сделает все необходимое для помощи банкам.

Напомним, что 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.