Эрдоган обсудил с премьером Греции меняющуюся архитектуру безопасности в Европе

13 мар. 17:55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе переговоров в Стамбуле обсудили изменение архитектуры европейской безопасности из-за событий на Украине.

"В ходе встречи было отмечено, что Турция и Греция несут особую ответственность в меняющейся архитектуре европейской безопасности в связи с нападением России на Украину. Основное внимание также было уделено обоюдным и региональным выгодам от расширения сотрудничества между Турцией и Грецией и сосредоточению внимания на позитивной повестке дня", - заявили в канцелярии турецкого лидера.

Стороны также приняли решение держать открытыми каналы связи между Турцией и Грецией, несмотря на разногласия.

"Несмотря на разногласия между Турцией и Грецией, на встрече было решено держать открытыми каналы связи и улучшать двусторонние отношения. В ходе встречи также обсуждались шаги, которые необходимо предпринять для достижения цели по объему товарооборота между двумя странами $10 млрд. Президент Эрдоган коснулся шагов, предпринятых Турцией с целью открытия новой страницы в двусторонних отношений [с Грецией]. Он заявил, что по-прежнему верит в достижение прогресса в проблемах в Эгейском море, вокруг [турецкого] меньшинства [в Греции], в борьбе с терроризмом и нелегальной иммиграцией, а также в выводе отношений на более высокий уровень", - говорится в заявлении канцелярии Эрдогана.

По мнению турецкого лидера, "проблемы можно решить путем искреннего и честного диалога". Он убежден, что соседние страны должны вести диалог всегда, а не только во время кризиса.