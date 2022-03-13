В Казахстане задержан племянник Назарбаева

13 мар. 17:09

В Казахстане задержан племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы по подозрению в хищениях. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении службы.

На данный момент проверяется причастность Кайрата Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.