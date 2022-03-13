Министр энергетики Азербайджана встретился с Комиссаром ЕС

13 мар. 16:57

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с Комиссаром ЕС по вопросам добрососедства и расширения Оливером Вархели на полях Дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщает агентство Trend.

"На встрече обсуждены вопросы по энергетическому диалогу между Азербайджаном и Европейским союзом. Подчеркнута важность интенсивных контактов по направлениям, охватывающим сотрудничество по расширению Южного газового коридора на новые энергетические рынки, декарбонизации, энергопереходу и возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности, сотрудничеству в области экспорта электроэнергии, технологиям хранения водорода и энергии. Также достигнута договоренность о продолжении диалога с Еврокомиссией и странами Западных Балкан для решения вопросов, возникающих в связи с возможными поставками газа на Западные Балканы в рамках расширения Южного газового коридора", - говорится в сообщении агентства.