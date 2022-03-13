Слуцкий заявил о прогрессе в переговорах России и Украины

13 мар. 16:42

В ближайшее время переговоры между Москвой и Киевом могут перерасти в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания. Об этом заявил член российской делегации на переговорах с Украиной, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в воскресенье в интервью RT.

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. И еще раз с удовольствием повторюсь, что, по моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - сказал Слуцкий.