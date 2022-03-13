Миссия наблюдателей от ШОС признала выборы в Туркмении прозрачными

13 мар. 16:23

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала президентские выборы в Туркмении прозрачными и конкурентными. Также отмечается, что они соответствуют национальному законодательству. Об этом сегодня заявил глава миссии от ШОС, посол Узбекистана в Ашхабаде Акмалжон Кучкаров на брифинге по итогам выборов.

"Выборы состоялись на широкой конкурентной основе с активным участием представителей гражданского общества и созданием благоприятных условий для избирателей, чтобы они могли сделать самостоятельный выбор, - отметил он.

Кучкаров добавил, что выборы президента Туркменистана "соответствовали требованиям избирательного законодательства Туркменистана и международным обязательствам". По его словам, нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность данных выборов, миссией не отмечено. Таким образом, миссия признала прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными.

Внеочередные президентские выборы состоялись в Туркмении 12 марта. На пост президента претендовали девять кандидатов, включая сына действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, кандидата от правящей Демократической партии Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Явка составила 97,17%. Предварительные итоги будут объявлены 14 марта.