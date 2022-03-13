Египет намерен наращивать добычу газа из-за растущего спроса

13 мар. 16:12

В воскресенье министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла на встрече с руководителями нефтегазовых предприятий и нефтехимических комплексов страны заявил, что страна намерена наращивать газодобычу из-за растущего спроса на углеводороды и поиска альтернативных рынков.

"Российско-украинский кризис отразился на всех жизненно важных отраслях экономики стран мира, в первую очередь, на нефтегазовых рынках, где цены за последнее время выросли почти вдвое, - отметил министр. - В свете растущего спроса на природный газ и поиска странами-потребителями по всему миру альтернатив для обеспечения поставок важно задействовать все имеющиеся возможности для увеличения добычи газа в Египте за счет активизации научно-исследовательских и геологоразведочных работ, использования преимуществ развитой инфраструктуры и нефтяных портов, а также принадлежащих Египту станций по сжижению газа".

Тарик аль-Мулла также заявил, что превращение Египта из страны-импортера в страну-экспортера станет существенным дополнением экономике, учитывая рост мировых цен на сжиженный газ. Он добавил, что это требует "разработки новых планов действий, направленных на удовлетворение потребностей местного рынка в углеводородах путем интенсификации исследований, разведки, разработки новых месторождений и увеличения производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов".

Запасы природного газа в Египте оцениваются примерно в 2,2 трлн кубометров.