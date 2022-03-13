Чавушоглу отметил сближение позиций России и Украины на переговорах

13 мар. 15:52

Позиции России и Украины по некоторым вопросам сблизились в ходе переговоров, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Между ними продолжаются серьезные переговоры. Турция, являясь нейтральной страной, доверяет обеим сторонам. Есть вопросы статуса, будь то членство Украины в НАТО, политика нейтралитета и так далее. Мы видим, что по некоторым вопросам их позиции сблизились", - сказал министр в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье.

Также Чавушоглу рассказал, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайпом Эрдоганом сообщил, что "не против встречи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским".