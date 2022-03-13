Хуснуллин: план по строительству дорог в России планируется "выполнить и перевыполнить"

13 мар. 15:42

Планы по бюджетным стройкам и особенно дорожному строительству в России будут выполнены и перевыполнены, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Бюджетные стройки, как минимум дорожное строительство, мы настроены выполнить и перевыполнить. (...) Конечно, по коммерческой недвижимости, промышленному строительству - да, будет определенный спад", - рассказал он.

По словам Хуснуллина, прошлый год стал рекордным для строительной отрасли, поэтому на фоне таких результатов некоторый спад неизбежен. При этом правительство намерено поддержать бюджетные стройки.

"По жилищному строительству, конечно, мы будем поддерживать. И задачи хотя бы подтянуться на уровне прошлого года. Но прошлый год у нас был рекордный за всю историю страны: мы никогда столько не вводили жилья", - отметил вице-премьер.

Он поделился перспективами строительства трассы Москва-Казань-Екатеринбург. Доля импортных материалов в проекте невелика, порядка 7%, сообщил Хуснуллин. "Больше проблема с асфальтоукладчиками, но они у нас есть. Их надо будет просто ремонтировать. У нас там было кое-что с электрикой, кое-что было с осветительными приборами, но это мы все перестроим, это не повлияет на сроки", - считает вице-премьер.

В условиях сохранения инфляционных рисков правительство старается ускорить стройку. "Чем мы медленнее строим, тем дороже нам придется за это платить", - констатировал Хуснуллин.