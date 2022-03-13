Новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу 13 марта

13 мар. 15:30

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что новые санкции ЕС против РФ должны вступить в силу в воскресенье.

"Сейчас готовится новый пакет санкций, который должен вступит в силу с сегодняшнего дня", - заявил министр в эфире радиостанции France Inter.

"Надо, чтобы между послами был заключен договор, с одной стороны, чтобы запретить импорт железа и стали из России, чтобы запретить экспорт предметов роскоши, чтобы запретить любые инвестиции в нефтяную сферу, чтобы расширить (санкционный) список олигархов ", - рассказал Ле Дриан.

Министр напомнил, что после саммита лидеров ЕС 10-11 марта, президент Франции Эммануэль Макрон, сообщил, что табу по возможным новым санкциям нет, он не исключил запрета поставок газа и нефти из России.