Силуанов: Россия будет обслуживать госдолг в рублях до разморозки $300 млрд своих резервов

13 мар. 15:13

Западные санкции заблокировали России доступ к части золотовалютных резервов, РФ не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд, сообщил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК) Павлу Зарубину глава Минфина Антон Силуанов.

Часть российских золотовалютных резервов России, включая Фонд национального благосостояния, заморожены, отметил министр. "Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал он.

Силуанов напомнил, что часть золотовалютных резервов РФ находится в юанях, сейчас страны Запада добиваются, чтобы Китай также ограничил доступ России к своей валюте.

"И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", - подчеркнул он.

По мнению министра, "наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются".

Из-за заморозки резервов у РФ возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе долговых, указал Силуанов. Россия до разморозки резервов будет обслуживать суверенный долг, включая номинированный в валюте, в рублях. "Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены", - сообщил он.

"Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но - еще раз повторю - долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к РФ и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов - именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте", - подчеркнул глава Минфина.