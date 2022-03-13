Чавушоглу: Турция не будет присоединяться к санкциям против России

Турция не намерена присоединяться к санкциям Запада против России из-за проведения специальной операции на Украине, заверил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы считаем, что санкции не решат проблему. Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство", - сказал министр в воскресенье на дипломатическом форуме в Анталье.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях дипломатического форума заявил, что альянс ожидает от всех своих членов введения антироссийских санкций.