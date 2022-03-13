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Чавушоглу: Турция не будет присоединяться к санкциям против России

Чавушоглу: Турция не будет присоединяться к санкциям против России

Турция не намерена присоединяться к санкциям Запада против России из-за проведения специальной операции на Украине, заверил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы считаем, что санкции не решат проблему. Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство", - сказал министр в воскресенье на дипломатическом форуме в Анталье.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях дипломатического форума заявил, что альянс ожидает от всех своих членов введения антироссийских санкций.

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