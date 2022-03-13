"Биржа импортозамещения" появилась в России

13 мар. 14:34

Минпромторг совместно с Минцифры по поручению правительства России создали цифровой сервис "Биржа импортозамещения".

Сервис обеспечит прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками, рассказали в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, пишет ТАСС.

"В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис - "Биржа импортозамещения", - говорится в сообщении.

По словам Чернышенко, сервис не только обеспечит прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками, но и снизит бюрократические и административные нагрузки на предприятия. «В дальнейшем цифровой сервис будет совершенствоваться. В базу постепенно включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией", - добавил он.

Сервис "Биржа импортозамещения" запущен на электронной торговой площадке "Газпромбанка" на базе Государственной информационной системы промышленности.

"С его помощью заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики - направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников", - объяснили в Минпромторге.

В будущем позиции будут каталогизированы и унифицированы.