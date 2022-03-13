Москвичам пока не стоит ждать прихода метеорологической весны

13 мар. 14:21

В ближайшую неделю метеорологическая весна в Москве не наступит, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишут РИА Новости.

"Стартовавший с теплых позиций март через неделю провалился в холодный колодец полярного воздуха, в результате чего температура месяца уже оказалась на 0,4 градуса ниже многолетней нормы. И расчеты показывают, что в предстоящую неделю перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, то есть наступления метеовесны, в Центральной России пока не будет", - пояснил синоптик.

В понедельник в столице воздух может прогреться до плюс 5, будет пасмурно, возможны небольшие осадки. Во вторник инициативу перехватит "грязный" скандинавский антициклон - осадки кончатся, но сохранится облачная погода, усилятся ночные осадки, добавил Тищковец.

"К середине недели температура воздуха в Москве понизится до минус 5-10, а днем столбики термометров будут колебаться от минус 4 до плюс 1, что на 2-3 градуса холоднее нормы и отсылает нас по климату на 2 недели назад", - констатировал синоптик.

К следующим выходным в Москве станет более солнечно благодаря высокому атмосферному давлению, температура воздуха будет соответствовать норме - ноль - плюс 5.