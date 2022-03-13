В Госдуме заявили, что продовольственная безопасность России полностью обеспечена

13 мар. 14:06

В настоящее время многие россияне, вспоминая 90-е годы, запасаются продуктами, однако продовольственная безопасность обеспечена в России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам", - написал спикер Госдумы своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что похожая ситуация наблюдалась два года назад, в начале пандемии, "потом все нормализовалось".