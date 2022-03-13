ЦИК Абхазии: состоится второй тур парламентских выборов

13 мар. 13:38

В субботу в Абхазии состоялись парламентские выборы, всех депутатов в парламент не удалось избрать в первом туре выборов, будет назначен второй тур, об этом сообщили в Центризбиркоме республики, пишет РИА Новости.

В выборах приняли участие 123 кандидата - 107 мужчин и 16 женщин, трое из которых русские. "В первом туре прошли не все кандидаты. Будет второй тур", - пояснили в ЦИК Абхазии.

В парламент республики избраны 17 депутатов Народного Собрания из 35.

Второй тур выборов должен пройти в двухнедельный срок.

Всего в парламенте Абхазии 35 депутатов, они избираются один раз в пять лет.

Итоговая явка избирателей на парламентских выборах составила 51,2%.