13 мар. 13:11

Официальный представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Махмуд Аббасзаде Мешкини заявил, что ни одна страна не имеет для Ирана такого значения, как Азербайджан.

По словам парламентария, новое правительство Ирана придает особое значение соседним странам и Азербайджан среди них занимает особое место. Он указал на прочные связи, существующие между Ираном и Азербайджаном.

"МИД Ирана работает над устранением всех препятствий на пути укрепления отношений между двумя странами. В настоящее время препятствий для развития отношений между двумя странами практически нет. В связи с этим министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан представил в парламент специальный доклад об укреплении отношений, и в этом направлении предпринимаются шаги", - сообщил Мешкини.

Он указал, что одной из задач Министерства нефти Ирана является налаживание отношений с Азербайджаном в нефтяной сфере. Отношения Ирана с Азербайджаном в энергетической сфере могут достичь самого высокого уровня, это подтверждается договоренностью по укреплению отношений в сфере энергетики, достигнутой президентами двух стран на встрече в Ашхабаде.