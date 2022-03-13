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"Аэрофлот" спецрейсами вывезет россиян из Шри-Ланки и Египта

&quot;Аэрофлот&quot; спецрейсами вывезет россиян из Шри-Ланки и Египта

Российская авиакомпания "Аэрофлот" 14 и 15 марта организует специальные вывозные рейсы из Шри-Ланки и Египта.

"Аэрофлот организует специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эш-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом", - сообщает перевозчик.

В понедельник состоятся вывозные рейсы FV6266 из Коломбо и FV6696 из Шарм-эш-Шейха. На вторник запланирован рейс FV6998 из Хургады. Все вывозные рейсы будут прибывать в Шереметьево. Оператором рейсов выступит авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот").

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