13 мар. 12:32

В воскресенье 13 марта принес присягу и вступил в должность пятый президент Армении - Ваагн Хачатрян.

Вступление президента в должность состоялось в ходе специального заседания Национального собрания Армении. Мероприятие транслировалось местными новостными каналами.

"Вступая в должность президента Республики, присягаю: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", - дал клятву новый президент республики, избранный 3 марта. Эти слова он произнес, положив руку на специальный экземпляр конституции Армении и Евангелие VII века "Вехамор Аветаран" ("Евангелие Богоматери").

В церемонии инаугурации приняли участие премьер-министр республики Никол Пашинян, представители правящей партии "Гражданский договор", Католикос всех армян.

Представители парламентской оппозиции бойкотировали выборы президента и отказались принимать участие в церемонии инаугурации.