В воскресенье 13 марта принес присягу и вступил в должность пятый президент Армении - Ваагн Хачатрян.
Вступление президента в должность состоялось в ходе специального заседания Национального собрания Армении. Мероприятие транслировалось местными новостными каналами.
"Вступая в должность президента Республики, присягаю: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", - дал клятву новый президент республики, избранный 3 марта. Эти слова он произнес, положив руку на специальный экземпляр конституции Армении и Евангелие VII века "Вехамор Аветаран" ("Евангелие Богоматери").
В церемонии инаугурации приняли участие премьер-министр республики Никол Пашинян, представители правящей партии "Гражданский договор", Католикос всех армян.
Представители парламентской оппозиции бойкотировали выборы президента и отказались принимать участие в церемонии инаугурации.