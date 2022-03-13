Спецоперация на Украине решит судьбу "скифского золота"

13 мар. 12:18

Вопрос о "скифском золоте" из музеев Крыма будет решен после окончания специальной военной операции на Украине - коллекция вернется в Крым, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

Напомним, апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине, 26 января в суд поступила кассационная жалоба музеев Крыма.

"Завершится спецоперация и решится вопрос со "скифским золотом". Если (произойдет) денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию. Я исхожу из этого, что спецоперация решит массу вопросов – как она решила вопрос открытия Северо-Крымского канала, так она решит вопрос со "скифским золотом", - сказал он.

По мнению Мурадова, спецоперация России на Украине это комплексная операция. "Я почти уверен, что с Украиной вопрос решится – вернется и "золото", - констатировал постпред.