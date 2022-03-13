РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Магнитная буря случится на Земле 14 марта

Магнитная буря случится на Земле 14 марта

На Земле 14 марта ожидается слабая магнитная буря, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

В понедельник Землю накроет магнитная буря уровня G1, она начнется в 03:00 и продлится около девяти часов. Также слабые магнитные бури прогнозируются 1 и 2 апреля.

В марте магнитосфера будет возбужденной 15, 19, 20, 21 и 31 числа.

Отметим, что январь 2022 года стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет.

1525 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version