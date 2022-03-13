Магнитная буря случится на Земле 14 марта

13 мар. 12:04

На Земле 14 марта ожидается слабая магнитная буря, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

В понедельник Землю накроет магнитная буря уровня G1, она начнется в 03:00 и продлится около девяти часов. Также слабые магнитные бури прогнозируются 1 и 2 апреля.

В марте магнитосфера будет возбужденной 15, 19, 20, 21 и 31 числа.

Отметим, что январь 2022 года стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет.