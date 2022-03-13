В России выявили менее 45 тыс случаев коронавируса

13 мар. 11:54

В России за минувшие сутки выявили 44 989 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 923, в Москве - 1 437, в Подмосковье - 747. В Краснодарском крае - 984, в Ставропольском крае - 254, в Крыму - 785, в Дагестане - 77, в Кабардино-Балкарии - 95, в Адыгее - 205, в Карачаево-Черкесии - 72, в Северной Осетии - 57, в Ингушетии - 29, в Чечне - 27.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 17 335 186.

Госпитализирован за сутки 3 191 человек, на 52,9% меньше, чем накануне.

Выписаны за сутки 128 629 человек, за все время - 15 480 407.

Умерли за сутки 596 пациентов, с начала пандемии - 360 811.