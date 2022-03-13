Боррель объяснил, почему бесполетной зоны над Украиной не будет

Создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к началу третьей мировой войны, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он пояснил, что ЕС делает все возможное с военной точки зрения, помогая сопротивлению украинцев военной техникой, при этом соблюдая осторожность, чтобы «не распространить войну на другие страны, и избегая конфронтации, которая может перерасти в ядерную конфронтацию".
"Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее. Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать", - сказал Боррель в интервью газете El Periódico.
Он подчеркнул, что антироссийские санкции вводятся не для того, что сменить политический режим России.
"Санкции не способны остановить войну в одночасье, но они способны ослабить российскую экономику и дорого обойдутся России", - объяснил он.
"То, что происходит в российской политической системе, это дело россиян. Мы не вводим санкции против России, чтобы сменить ее политический режим", - добавил Боррель.