СМИ: Израиль готов организовать переговоры России и Украины, если…

13 мар. 11:23

В Израиле сообщили о готовности организовать переговоры России и Украины, если в ситуации будет возможен прорыв, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что не исключает, что переговоры между Москвой и Киевом могут пройти в Иерусалиме.

"Мы по опыту знаем, что переговоры, у которых нет шансов, ведут к ухудшению ситуации на местах", - подчеркнул собеседник газеты.

"Мы должны понять, действительно ли мы можем быть полезны. Если возможен прорыв, мы сделаем все", - добавил он.

Собеседник издания отметил, что израильская сторона "ничего не навязывает" в том, что касается посредничества Беннета между Россией и Украиной.