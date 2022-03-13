35% россиян хотят оформить карту "Мир - UnionPay" для заграничных операций

13 мар. 10:53

Опрос сервиса SuperJob, показал, что запрет на операции по российским картам Visa и Masterсard привел к повышению спроса на карты "Мир - UnionPay".

Карта "Мир - UnionPay" дает возможность оплачивать товары и услуги в 180 странах мира, завести ее хотели бы 35% россиян, еще 28% затруднились с решением, а 37% опрошенных сообщили, что им такая карта не понадобится.

Карту "Мир - UnionPay" хотят оформить чаще всего мужчины старше 45 лет с доходом от 80 тыс рублей в месяц.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.