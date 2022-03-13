Из Мариуполя за сутки эвакуировали 96 мирных жителей

13 мар. 10:27

За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны удалось эвакуировать 96 человек, в том числе 20 детей, информирует штаб территориальной обороны ДНР.

"За минувшие сутки... из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 96 человек, включая 20 детей", - сообщает штаб в Telegram.

Людей разместили в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта по 13 марта в пункт оказания помощи населению "Безыменное" были эвакуированы 863 человека.