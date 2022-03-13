Европарламент перепутал слова "армянский" и "азербайджанский"

На этой неделе Европейский парламент принял проект резолюции "Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе". На первый взгляд, в названии резолюции смущает лишь словосочетание "Нагорный Карабах", ведь в составе Азербайджана нет такой административно-территориальной единицы.

Но при ознакомлении с текстом документа становится ясно, что он целиком поставлен с ног на голову. Оказывается, речь в резолюции идет не о вандализме армянских националистов, которые в течение трех десятилетий оккупации проводили политику уничтожения азербайджанских историко-культурных памятников, а о некой "политике Азербайджана по уничтожению и отрицанию армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него".

За принятие резолюции проголосовало 635 парламентариев, двое выступили против, 42 — воздержались. К счастью, документ имеет рекомендательный характер для органов исполнительной власти Евросоюза. Тем не менее не оставляет чувство, что кто-то ошибочно во всем тексте резолюции заменил слово "армянский" на слово "азербайджанский" и наоборот.

Итак, европарламентарии инкриминируют Азербайджану "акты вандализма и осквернения" памятников. Но ведь этим занимались именно армянские националисты на оккупированных азербайджанских землях.

Далее тексте документа говорится, что уничтожение армянского (но на самом же деле азербайджанского, - прим. "ВК") культурного наследия в регионе — часть более широкой схемы политики, осуществляемой в Азербайджане (но на самом же деле в Армении, - прим. "ВК") на государственном уровне.

В резолюции также указывается, что культурное наследие имеет универсальное значение как свидетельство истории, неотделимое от идентичности народов, которое должно быть охраняться международным сообществом. Вот тут не поспоришь.

После 44-дневной войны были зафиксированы факты полного разрушения на деоккупированных азербайджанских территориях мечетей, религиозных и исторических памятников, образцов культуры и искусства, общее число которых исчисляется тысячами. При этом утверждения о разрушении в Карабахе армянских историко-культурных памятников и кладбищ не имеют под собой никаких оснований. В Азербайджане всегда гордились тем, что охраняют на территории своей страны все памятники, принадлежащие разным народам, культурам и цивилизациям, независимо от языка и религии.

Баку неоднократно призывал представителей международных организации посетить освобожденные территории, принять участие в изучении фактов. Многие побывали на деоккупированных землях. Но высказавшиеся за принятие резолюции представители Европарламента почему-то не захотели узнать правду на месте. А азербайджанцы так надеялись, что европейские депутаты увидят своим глазами разрушения, поймут, что в течение 30 лет Азербайджан подвергся селективному подходу, и сегодня двойные стандарты, связанные с решениями международных организаций, негативно сказываются на справедливом урегулировании конфликтов во всем мире.

Ведь в свое время воспользовавшись господствующими в международных отношениях двойными стандартами, армянские националисты почти 30 лет удерживали под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана. Именно армянская сторона проводила политику этнической чистки против азербайджанцев. Учинив в феврале 1992 года Ходжалинский геноцид, армянские националисты убили сотни гражданских лиц, в том числе 106 женщин и 63 детей. Несмотря на отказ от выполнения принятых в 1993 году Совбезом ООН четырех резолюций, требующих вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, против Армении не было введено никаких международных санкции. Именно поэтому оккупанты фактически безнаказанно совершали военные преступления, незаконно эксплуатировали чужие природные ресурсы, уничтожали культурное и религиозное наследие азербайджанцев, напичкали территорию минами, надеясь стереть следы азербайджанского народа, веками проживавшего на этих территориях.

К сожалению, все эти факты осталось за скобками резолюции, принятой на этой неделе Европарламетом.