Армянские боевики стреляли по Ходжавенду и Тертеру

13 мар. 10:11

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу.

"12 марта с 18:15 до 02:20 13 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском и Тертерском направлениях", - информирует оборонное ведомство.

Подразделениями ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях. Потерь среди личного состава и техники нет.

"В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - добавили в Минобороны республики.