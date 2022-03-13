СМИ: Эрбиль обстрелян ракетами из Ирана, цель - консульство США

13 мар. 8:02

Иракский город Эрбиль подвергся сегодня ночью ракетной атаке. По данным иракского портала Shafaq News, порядка 12 ракет было запущено по району, в котором расположено генконсульство США.

"Ракеты упали в районе консульства США и телестанции "Курдистан 24" в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала "Курдистан 24"", - цитирует портал слова источника в службах безопасности Ирака.

Минздрав Ирака уже сообщил, что пострадавших в результате ракетного обстрела не было.

Западные СМИ, в свою очередь, заявили, что обстрел был произведен с территории Ирана. "Представитель Министерства обороны США заявил, что ракеты были запущены по городу из соседнего Ирана", - сообщили в AP.

Иракское ведомство по борьбе с терроризмом подтвердило лишь то, что ракеты по Эрбилю были запущены из-за рубежа.