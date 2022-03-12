Аллергены в Москве зацветут в конце марта

12 мар. 23:13

Сезон цветения растений-аллергенов в Москве в этом году начнется в конце марта, сообщила врач аллерголог-иммунолог, старший лаборант кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ имени Сеченова Елена Москаева, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Из-за морозов сезон цветения растений-аллергенов в Москве перенесется на конец марта. А если бы погода была теплая, как в начале марта, температура часто поднималась выше нуля, то мы бы уже увидели пыление некоторых растений", - пояснила она.

Врач рекомендует аллергикам реже бывать на улице в сезон активного цветения. "В сухую и ветряную погоду необходимо минимизировать прогулки не свежем воздухе, не открывать окна. После прогулки умыться, прополоскать рот, промыть нос солевыми растворами изотоническими. Желательно помыть голову перед сном, потому то пыльца оседает на волосах", - посоветовала Москаева.

Аллергический ринит может привести к развитию бронхиальной астмы, а список аллергенов - расшириться. Пациентам с аллергическим ринитом нужно проходить предсезонную подготовку - аллерген-специфическую иммунотерапию.