Если Макрон снова станет президентом, он поднимет французам пенсионный возраст

44-летний французский президент Эмманюэль Макрон выдвинул свою кандидатуру на участие в предстоящих апрельских выборах главы государства только на прошлой неделе, за день до истечения срока подачи заявок. Теперь он начинает представлять свою предвыборную программу.

Как отмечает Euronews, пресс-секретарь правительства Франции подтвердил, что Макрон предложит прогрессивное увеличение пенсионного возраста до 65 лет, если будет избран на второй срок.

”Хотим ли мы продолжать гарантировать защиту французских граждан и инвестировать в них? Да, - сказал пресс-секретарь Габриэль Атталь в интервью RTL. - Считаем ли мы необходимым поднимать налоги? Нет. Значит, людям придется работать дольше”, - сказал Атталь.

Сейчас французы выходят на пенсию в 62 года, при этом сложной пенсионной системе учитывается огромное количество факторов.

В ходе дебатов, организованных крупным профсоюзом, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран уточнил, что рост пенсионного возраста коснется людей, которые родились после 1969 года.

Исключения будут применяться к тем, у кого сложная или связанная с физическим трудом работа. Они смогут выйти на пенсию в 62 года, добавил Ферран.

Позиция Макрона в отношении пенсионного возраста была раскритикована другими кандидатами в президенты. Жан-Люк Меланшон, который недавно стал главным кандидатом от левых, хочет снизить пенсионный возраст до 60 лет. По его словам, президент не рассчитал, насколько дорого обойдется новая мера с учетом пособий по безработице.

Кандидат от ультраправых Марин Ле Пен, которая также предлагает снизить пенсионный возраст для тех, кто начал работать раньше, сказала, что Макрон ”приносит людей в жертву”.

Кандидат от правых Валери Пекресс, которая, как и Макрон, хочет повысить пенсионный возраст до 65 лет, раскритиковала нынешнего президента за то, что он до сих пор не осуществил эту меру.

Французский президент уже пытался продвинуть пенсионную реформу в 2020 году: поднять пенсионный возраст до 64 лет и упразднить специальные программы в пользу единой системы. Но реформа столкнулась с серьезной оппозицией: в начале 2020 года по стране прокатилась волна протестов. Вскоре реформа была отложена в связи с началом пандемии COVID-19.

Первый тур президентских выборов состоится 10 апреля. Согласно опросам, Макрон пока опережает остальных кандидатов.