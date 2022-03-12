Джейхун Байрамов: Армении нелогично отвергать предложения Азербайджана

12 мар. 21:58

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, находясь на втором Дипломатическом форуме в Анталье, призвал Армению принять азербайджанские предложения по урегулированию отношений.

"Мы представили базовые принципы по нормализации армяно-азербайджанских межгосударственных отношений. Считаем, что было крайне нелогичным отвергать эти предложения. Будем ждать ответа армянской стороны", - сказал он.

Байрамов обратил внимание, что Армения уже год не отвечает на предложения Азербайджана по мирному договору. "Однако после того, как мы предложили второй документ, представитель МИД Армении озвучил планы страны обратиться к международным посредникам для начала переговоров в связи с мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном", - сообщил глава МИД Азербайджана.

По его словам, это можно считать ответной реакцией Армении на предложения Азербайджана.