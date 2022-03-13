Цены на нефть скоро рухнут 

Нефтяные цены продолжают расти. Недавно они достигли рекордных показателей, невиданных со времен мирового финансового кризиса. Эксперты предсказывают, что цены будут повышаться и могут легко преодолеть июльские пики 2008 года. По мере того как Запад отказывается от российской нефти, а запасы нефти в Кушинге (штат Оклахома) приближаются к рекордно низким уровням, увеличение стоимости нефти кажется неоспоримым фактом, пишет The Epoch Times.

Сложно оспорить предположение, что нефть будет и дальше дорожать, поскольку спрос высокий, а запасов всё меньше. По мере того как экономика восстанавливается, востребованность нефти будет расти, толкая цены еще выше. Однако, с исторической точки зрения, всякий раз когда нефтяные цены поднимаются слишком высоко, они затем незамедлительно падают.

В июле 2008 года инвесторы, спекулянты и эксперты были уверены, что рост нефтяных цен будет продолжаться. Тем не менее к началу 2009 года с пиковых значений в $147 за баррель нефть упала более чем на 77%. Подобный резкий ценовой разворот не наблюдался на рынке с 1980-х, многие были шокированы неожиданным падением.

Шесть лет спустя нефть переживает следующий серьезный спад после того, как цены постепенно отступили от минимумов 2009 года. Достигнув пика в 2014 году, через полтора года нефть подешевела на 73%. И опять инвесторы были поражены внезапным падением цены, особенно учитывая, что запасы оказались на исходе. В середине 2014 года запасы в Кушинге составили всего 20 тыс. баррелей, что в два раза меньше обычного уровня.

К середине 2018 года в хранилище в Кушинге было чуть более 20 тыс. баррелей. В начале октября 2018 года цены вновь достигли очередного пика. И снова они упали, хотя и не так резко, как в прошлые два раза, тем не менее на 40% за три месяца. Инвесторы, как всегда, были шокированы тем, как внезапно обвалились цены, несмотря на высокий спрос и низкий уровень запасов.

Сегодня дальнейшее подорожание нефти кажется неизбежным, поскольку инвесторы и спекулянты снова ставят на то, что энергоресурс будет торговаться по еще более высоким ценам. Нефтяные цены на самом деле могут подняться выше в ближайшее время, но, как показывает история, вскоре они обрушатся. Как уже было в 2014 и 2018 годах, запасы в Кушинге упали, и составляют примерно 23 тыс. баррелей.

Наблюдаются те же самые сигналы, которые предшествовали предыдущим трем пикам. То есть в ближайшее время нефть подорожает еще сильнее, а затем рухнет. Предыдущие падения никак не были связаны с увеличением производства, поскольку на него требуются годы. Плюс, производство значительно не изменилось после опустошения запасов в 2014 и 2018 годах.

Причина, по которой падают нефтяные цены, заключается в том, что финансовые условия ужесточаются до такой степени, что единственный выход для нефтяных цен - рухнуть. Ужесточение финансовых условий ведет к снижению потребления, поскольку потребителям и предприятиям приходится выделять больше денег на приобретение энергии.

Когда цены на энергоносители растут слишком быстро или поднимаются слишком высоко, а заработная плата растет не так быстро, бюджеты домохозяйств снижаются. По мере того как всё больше денег тратится на энергию, свободные расходы падают, потребители начинают менять свои покупательские привычки. Сочетание снижения свободных расходов и потребления энергии помогает поддерживать рост запасов в хранилищах.

У предприятий такие же проблемы, как и у обычных потребителей. Им приходится терпеть более высокие цены, поскольку снижение потребления ограничивает их возможность поднимать стоимость энергоресурсов для потребителей. Как и домохозяйства, компании меняют свои покупательские привычки, чтобы сократить потребление и свободные расходы для компенсации более высоких счетов за энергоносители и снижения продаж.

Чтобы сбалансировать жесткие финансовые условия, американский доллар начинает расти. Рост доллара напрямую влияет на цену импорта, сокращая ее. По мере того как цены на импорт нефтепродуктов падают, внутренние цены также начинают снижаться.

Производители заинтересованы в том, чтобы экспортировать в США в периоды высоких нефтяных цен и сильного доллара, поскольку маржа в данном случае самая большая. По мере увеличения объемов более дешевого импорта от иностранных поставщиков, внутренние цены на нефть падают.

Американский доллар растет с момента своего падения до рекордных значений в начале января 2021 года, и вскоре достигнет допандемического уровня. Крепкий доллар будет способствовать не только увеличению нефтяного импорта, но также товаров и услуг. Увеличение импорта нефти, товаров и услуг приведет к падению инфляции. Хотя многие уверены, что нефть будет дорожать, значительное укрепление американского доллара говорит об обратном. По мере увеличения импорта на фоне сильного доллара нефть, вероятнее всего, упадет, как и показатели инфляции, а также доходность облигаций.