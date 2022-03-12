Дорогу республиканского значения восстановили в Дагестане

12 мар. 21:43

Как сообщили сегодня в Минтрансе Дагестана, завершены работы по расчистке дороги республиканского значения Агвали-Шаури-Кидеро в Цунтинском районе.

На дорогу недавно сошло сразу несколько снежных лавин, заблокировавших движение на участках 52-го и 54-го километров, пишет ГТРК "Дагестан".

"По информации, поступившей от эксплуатационных организаций, транспортное сообщение на автодорогах республиканского и местного значения в Тляратинском, Цунтинском районе и Бежтинском участке обеспечено", - сказано в пресс-релизе Минтранса.