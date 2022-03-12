Грузия работает над экспортом вина в США

12 мар. 21:28

Власти Грузии ищут новые рынки сбыта вина, сообщил министр сельского хозяйства страны Отар Шамугия.

"Мы уже годы активно работаем над диверсификацией рынков. В направлении развития рынка вина наши представители находятся в Америке и активно работают над освоением этого рынка. Также мы активно работаем в направлении популяризации и маркетинговых кампаний со странами Евросоюза, Китаем и другими приоритетными рынками", - рассказал министр в эфире телеканала "Имеди".

Он добавил, что уже провел встречи с виноделами и компаниями экспортерами вина, были обсуждены вопросы увеличения активности в этих странах.

В прошлом году Грузия экспортировала 107 млн бутылок вина, основные поставки (57%) пришлись на Россию - более 62 млн бутылок.