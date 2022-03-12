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Paypal заблокирует Россию 18 марта

Paypal заблокирует Россию 18 марта

Как сообщили сегодня представители электронной платежной системы Paypal, 18 марта будут заблокированы денежные переводы с участием клиентов из России. В связи с этим им рекомендовано вывести остатки средств.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года", - пояснили в Paypal.

В компании извинились перед российскими клиентами за "доставленные неудобства". Прекращение работы Paypal в России было анонсировано 5 марта.

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