Следующий саммит "3+3" пройдет в Турции

12 мар. 20:58

Очередной саммит формата "3+3" будет проведен в Турции – об этом сегодня на полях второго Дипломатического форума в Анталье сообщил помощник азербайджанского президента, глава отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации президента АР Хикмет Гаджиев.

Как пишет Спутник-Турция, Гаджиев уточнил, что проведение очередного саммита "3+3" прорабатывается по дипломатическим каналам.

Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что задачи, стоящие перед регионом, должны обсуждать и решать сами региональные государства, реализуя на практике огромный потенциал сотрудничества.

Напомним, что первый саммит "3+3" прошел 10 декабря в Москве. Грузия была приглашена, но отказалась участвовать в заседании.