В Армении не ждут дефицита пшеницы

12 мар. 20:43

Армянские сельскохозяйственные импортеры выразили уверенность в том, что в Армении не будет дефицита пшеницы, который в ЕАЭС может вызвать предложенный Минсельхозом РФ запрет до 31 августа 2022 года на вывоз зерновых культур в страны экономического союза.

В российском ведомстве пояснили, что страны ЕАЭС уже купили нужное им количество зерна в беспошлинном режиме, и временный запрет, который вводится в России из года в год, послужит защите внутреннего рынка от роста цен на зерно.

Руководитель второго армянского импортера зерна "Модус гранум" Гурген Никогосян выразил уверенность, что при необходимости компании из Армении смогут получит лицензии, необходимые для обхода запрета на продажи российской пшеницы в ЕАЭС. "Есть два варианта получения лицензии, либо Россия выдаст ее Армении, на то, чтобы импортеры имели право завозить зерно, либо уже само ведомство в РФ напрямую будет их выдавать", - приводит его слова Спутник-Армения.

Эксперт исследовательского центра "Амберд" Мери Овсепян, в свою очередь, отметила, что армянский рынок уже обеспечен зерном в необходимом количестве. "В России уже заявили, что на 150% обеспечены зерном. При необходимости, страны ЕАЭС, в том числе и Армения могут получить лицензию на экспорт зерна в страну", - сказала она.

Напомним, что при годовой потребности в пшенице в 450 тыс т Армения ввозит 300 тыс т из России. На Россию приходится 99% импорта зерна в Армении.