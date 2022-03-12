Qazaq Air вернется в Россию уже завтра

12 мар. 20:29

Как сообщили в пресс-службе казахстанского авиаперевозчика Qazaq Air, компания возобновит рейсы в Россию уже завтра.

"Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов через веб-сайт www.flyqazaq.com", - сказано на странице компании в Facebook.

Представители Qazaq Air принесли извинения за отмену сегодняшнего рейса в Новосибирск и подчеркнули, что компания соответствует всем требованиям безопасности по международным и казахстанским стандартам.