26 февраля в Кельбаджарском районе Азербайджана, в монастыре Худавенг ("Храм Бога" в переводе с древнеалбанского) молились об убиенных в Ходжалы, о мире в Карабахе и на всем Кавказе.

История самого монастыря, построенного в IX-XIII веках, трагична: удины - духовные наследники Албанской Апостольской церкви - долгое время не могли попасть сюда из-за армянской оккупации, и лишь 6 декабря 2020 года после освобождения азербайджанской армией этих земель здесь состоялся первый за три десятилетия молебен.

В период оккупации азербайджанских территорий здесь были уничтожены древние азербайджанские мечети и святыни, армянизированы храмы и монастыри Албанского периода истории Азербайджана.





Государство Кавказская Албания возникло на территории современного Азербайджана еще до нашей эры. В IV веке сюда пришло христианство, а в VII веке – ислам. История христианства как официальной религии на Кавказе начинается с Албанской церкви, древность которой подтверждают не только исторические факты, но и древние албанские храмы, сохранившиеся до наших дней.

Тюркменчайский мирный договор, завершивший русско-персидскую войну в 1828 году, разделил территорию Азербайджана на две части. На отошедшие Российской империи земли заселили более двух миллионов армян из Ирана и Турции. Сразу после этого по настоянию Армянский церкви Албанская церковь была упразднена 1836 году, а все ее имущество передали Армянской церкви. Именно этот шаг дал возможность армянскому духовенству объявить все храмы и монастыри своими, назначать армянских священников на должности в кавказских албанских церквях. Так начался процесс присвоения, арменизации и ущемления права последователей албанский христианской церкви.



На албанских церквях и монастырях были затерты или изменены эпиграфические надписи, разрушены могильные плиты захороненных на территории монастырей правителей Албании, изменена на армянскую форма албанских крестов, внесены конструктивные изменения в постройки.

Здесь стоит упомянуть, что армянские и албанские храмы с точки зрения архитектуры похожи, но есть и существенные отличия, в частности высота входного проема, а также высота аспидной части, примыкающего к основному объему пониженного выступа здания.



После оккупации Кельбаджара в 1993 году был арменизирован и Худавенг. Последней по времени фальсификацией стала установка в 2015 году колокола с эмблемой армянской церкви.

Сейчас монастырский комплекс снова оказался в руках его законных владельцев. Отныне в этом монастыре могут молится не только представители албано-удинской религиозной общины Азербайджана, но и армяне, и православное – представители всех христианских конфессий. Да и вообще, в многонациональном Азербайджане и церкви, и синагоги, и мечети считаются "домами Бога", и отношение к ним соответствующее.





Несмотря на многовековое влияние и давление со стороны Армянской григорианской церкви, присвоение и фальсификацию албанского наследия, удины готовы сотрудничать с григорианской церковью Армении и жить вместе с армянами на освобожденных территориях во имя мира и процветания.

Министерство культуры Азербайджана включило все христианские святыни в Карабахском регионе в список памятников национального значения и поддержало государственную кампанию по восстановлению религиозного наследия на освобожденных землях.