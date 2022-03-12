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Московская биржа еще неделю не будет торговать акциями

Московская биржа еще неделю не будет торговать акциями

Центробанк России сообщил, что на следующей неделе, то есть с 14 по 18 марта, не будут проводиться торги на Московской бирже в секции фондового рынка. Единственное исключение – режим "Выкуп: Адресные заявки", причем только при расчетах в рублях.

В секции срочного рынка торги по обычным фондовым инструментам будут идти только в режиме "Закрытие позиций - адресные заявки".

Валютные и товарные торги будут проводиться, как и всегда, с 10:00 до 18:45 по московскому времени.

Также в ЦБ РФ заявили, что отдельно озвучат режим работы ММВБ на неделю с 21 по 25 марта 2022 года.

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