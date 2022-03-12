Баку: резолюция Европарламента о Карабахе построена на дезинформации, с этим надо бороться

12 мар. 19:57

Принятая накануне резолюция Европарламента, обвиняющая Азербайджан в разрушении исторических памятников на территории Карабаха, построена на дезинформации, и Баку не будет молчать об антиазербайджанских фейках – об этом на полях второго Дипломатического форума в Анталье заявил помощник азербайджанского президента, глава отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации президента АР Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что кампания по дезинформации была основой информационной войны Армении против Азербайджана в дни 44-дневной Отечественной войны. "Армения утверждала, что в Азербайджане были наемники. Когда мы попросили доказательства, они не смогли предоставить их", - отметил Хикмет Гаджиев.

После войны кампании по дезинформации не только не прекратилась, но усилилась, теперь одним из ее направлений является создание фейков о происходящих на освобожденных землях процессах. "Фейковые новости встречаются не только в СМИ, но и в политике. Принятая вчера Европарламентом резолюция также основана на дезинформации", - указал помощник президента Азербайджана.

"Мы должны бороться с ложной информацией, предоставляя достоверные новости как можно быстрее. Не реагировать – это не выход", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.