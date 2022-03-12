Брюссель приветствовал выход диалога Еревана и Анкары на новый уровень

12 мар. 19:42

Специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар позитивно отреагировал на состоявшиеся сегодня переговоры глав МИД Турции и Армении Мевлюта Чавушоглу и Арарата Мирзояна.

"Евросоюз полностью поддерживает процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией", - написал Клаар на своей странице в Twitter, назвав встречу министров "многообещающей".

Напомним, что сегодня в Анталье на полях второго Дипломатического форума впервые за долгое время состоялись переговоры между главами внешнеполитических ведомств Турции и Армении. Темой встречи стала нормализация отношений между двумя государствами. Оба министра положительно оценили этот раунд дипломатического диалога.