12 мар. 19:27

Как отмечают армянские СМИ, в последние дни в Армении взлетели цены на сахар: если десять дней назад 1 кг сахара стоил 400 драмов ($0,8), то теперь – 500 драмов ($1). Подобные цены выставили в сети супермаркетов "Ереван Сити", принадлежащей Самвелу Алексаняну, чья семья контролирует один из крупнейших армянских импортеров сахара – "Алекс Холдинг".

Покупатели жалуются на чрезмерно подорожавший сахар. "Смотрю на ценники, у меня самой сахар в крови поднимается. Зарплаты и пенсии остались прежними, а продукты так подорожали, что впору пост соблюдать. Я готовлю выпечку на продажу и часто покупаю сахар, за неделю он подорожал на 50 драмов", - приводит слова одной из покупательниц Спутник-Армения.

Другая покупательница сообщила, что закупилась растительным маслом и макаронами, а сахар будет покупать совсем понемногу. "Раньше на 20000 драмов можно было закупиться на месяц, сегодня неделю еле обходишься на эти деньги, настолько все подорожало. Похоже, придется и чай пить без сахара", - сказала она.

Эксперты объясняют рост цен на импортные продукты ростом курса доллара. При этом не исключены и проявления недобросовестной конкуренции, поскольку в Армении точно есть запасы "докризисного" сахара.