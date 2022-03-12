Ильхам Алиев обратился к папе римскому Франциску по случаю Дня коронации

12 мар. 19:11

Как сообщили сегодня в пресс-службе президента Азербайджана, Ильхам Алиев направил поздравительное письмо папе римскому Франциску в связи с Днем коронации.

"От себя лично и от имени азербайджанского народа я рад передать искренние поздравления и наилучшие пожелания вам и всем вашим единоверцам по случаю Дня Вашей коронации. Мы рады искреннему диалогу и взаимопониманию на высшем уровне между Азербайджаном, верным своим многовековым традициям толерантности, и Святым Престолом", - сказано в письме президента Азербайджана.

Ильхам Алиев подчеркнул, что высоко ценит личный вклад папы Франциска в укрепление этих отношений, и выразил признательность за оценку роли Азербайджана в поощрении межрелигиозного диалога как приоритетной.

"Сохранение в Азербайджане религиозно-духовного разнообразия, в том числе христианского религиозного наследия, является одним из основных направлений государственной политики. В связи с этим, католической религиозной общине в нашей стране уделяется большое внимание и забота. В то же время проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, являются ярким примером для сохранения мирового культурного наследия", - отметил Ильхам Алиев.