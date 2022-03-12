"Ара лучше бы перевел": курьез армянской делегации в Анталье попал на камеры (ВИДЕО)

Журналистам удалось сегодня запечатлеть курьезный случай, произошедший с армянской делегацией после переговоров глав МИД Армении и Турции в Анталье.
Когда министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян вышел к журналистам после встречи с Мевлютом Чавушоглу, по какой-то причине рядом с ним не оказалось профессионального переводчика. Поэтому переводить его слова журналистам пришлось ближайшему члену делегации.
В какой-то момент армянский дипломат понял, что не справляется с переводом, и предложил Мирзояну все-таки привести на пресс-подход настоящего переводчика. Этот момент и попал на камеры.
"Ара лучше бы перевел, с вашего позволения позову", - сказал дипломат главе МИД Армении, пишет Спутник-Армения.
Мирзоян от такого предложения отказался. "Уже заканчиваю, последнее предложение говорю", - ответил он представителю армянской делегации.
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